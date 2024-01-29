росіяни поранили ще чотирьох жителів Донеччини
Київ • УНН
28 січня внаслідок російських обстрілів було поранено ще 4 мирних жителів Донецької області, у тому числі 3 у Мирнограді та 1 в Очеретиному.
У Донецькій області минулої доби внаслідок обстрілів армії рф поранення отримали ще четверо мирних жителів, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 28 січня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 3 у Мирнограді та 1 в Очеретиному
Крім того, за його словами, вдалося встановити інформацію про 1 людину, поранену в Авдіївці раніше.
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, як вказано, росіяни вбили 1846 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4516. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.
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