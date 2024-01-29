По Херсонщині росіяни випустили 390 снарядів, двоє поранених - ОВА
Київ • УНН
За добу російські війська 89 разів обстріляли Херсонську область, 2 людей отримали поранення. Обстріли велися з різних видів зброї по житлових кварталах.
Херсонську область за минулу добу російські війська обстріляли 89 разів, відомо про двох поранених людей, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 390 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. (...) Через російську агресію 2 людини дістали поранення
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
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