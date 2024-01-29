По Херсонской области россияне выпустили 390 снарядов, двое раненых - ОВА

Херсонскую область за минувшие сутки российские войска обстреляли 89 раз, известно о двух раненых людях, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 89 обстрелов, выпустив 390 снарядов, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. (...) Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения - сообщил Прокудин в Telegram.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

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