По Херсонской области россияне выпустили 390 снарядов, двое раненых - ОВА

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  163961 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  241651 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  238554 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  224588 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  257351 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  246863 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  211529 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  210796 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  210377 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  173197 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

По Херсонской области россияне выпустили 390 снарядов, двое раненых - ОВА

За сутки российские войска 89 раз обстреляли Херсонскую область, 2 человека получили ранения. Обстрелы велись из различных видов оружия по жилым кварталам.

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По Херсонской области россияне выпустили 390 снарядов, двое раненых - ОВА

Еще плюс 1070 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 383 180 человек личного состава и 6290 танков.

Война •   •  10024 просмотра
Еще плюс 1070 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Николаевщине ночью сбили четыре "шахеда" - ОВА

Четыре российских беспилотника "Шахид-136/131" были сбиты над Николаевской областью в ночь на понедельник, сообщил глава Николаевской областной администрации по вопросам обороны. Обломки некоторых сбитых беспилотников повредили здания в Арбузинской общине, но обошлось без жертв.

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На Николаевщине ночью сбили четыре "шахеда" - ОВА

На Днепропетровщине обломки "шахеда" упали на агропредприятие

Обломки сбитого беспилотника упали на сельскохозяйственное здание в Днепропетровской области, повредив крышу, но никто не пострадал. Кроме того, ночью российские войска обстреляли село в Никопольском районе области из тяжелой артиллерии, также без жертв.

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На Днепропетровщине обломки "шахеда" упали на агропредприятие

Воздушные Силы уничтожили 8 из 8 "шахедов" за ночь

За ночь украинские Воздушные силы сбили восемь российских беспилотников "Шахид", которые использовались для атак на несколько регионов Украины. Россия также выпустила одну ракету "Искандер" и зенитно-ракетные комплексы С-300 с оккупированных территорий, но эти атаки были отражены украинскими силами.

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Воздушные Силы уничтожили 8 из 8 "шахедов" за ночь

Авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки украинская военная авиация нанесла 6 авиаударов по российским войскам, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Украинская противовоздушная оборона также сбила одну российскую крылатую ракету, а ракетные войска нанесли удар по одной российской артиллерийской установке и одной станции радиоэлектронной борьбы.

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Авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по врагу - Генштаб

В Херсоне взрывы - МВА

В украинском городе Херсон прогремели взрывы. По словам главы городской военной администрации, российские войска обстреливали город с левого берега Днепра, который они до сих пор оккупировали.

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В Херсоне взрывы - МВА

День памяти Героев Крут: важный политический урок истории для Украины

29 января 1918 года под Крутами погибло около 300 молодых украинских защитников, которые остановили наступление большевиков на Киев. Их жертва остановила наступление, что позволило украинскому правительству подписать Брестский мирный договор, который признал украинскую государственность.

Общество •   •  22984 просмотра
День памяти Героев Крут: важный политический урок истории для Украины

В Великобритании зафиксирована самая жаркая температура января за всю историю наблюдений - 19,6°C

В Великобритании зафиксирована самая теплая температура января за всю историю наблюдений: в некоторых районах Шотландии она достигла 19,6°C. Это побило предыдущий январский рекорд в 18,3°C, установленный в Шотландии в 2003 году.

Новости Мира •   •  23106 просмотра
В Великобритании зафиксирована самая жаркая температура января за всю историю наблюдений - 19,6°C

Сегодня Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны

29 января - Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны. На фоне агрессии России против Украины растет беспокойство относительно угрозы ядерной войны

Война •   •  23498 просмотра
Сегодня Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны