россияне ранили еще четырех жителей Донетчины

В Донецкой области за прошедшие сутки в результате обстрелов армии рф ранения получили еще четверо мирных жителей, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 28 января россияне ранили 4 жителей Донецкой области: 3 в Мирнограде и 1 в Очеретино - написал Филашкин в Telegram.

Кроме того, по его словам, удалось установить информацию об 1 человеке, раненном в Авдеевке ранее.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, как указано, россияне убили 1846 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4516. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.

По Херсонской области россияне выпустили 390 снарядов, двое раненых - ОВА