Війська рф з ранку атакували Донеччину авіабомбами і дронами: 8 загиблих, гумдопомога під ударом

Російські війська з ранку атакували Донецьку область авіабомбами і дронами, у тому числі авто з гуманітарною допомогою, 8 цивільних загинули, ще трьох поранено, пише УНН з посиланням на дані голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна та Донецької обласної прокуратури.

Нові жертви на Донеччині: росіяни вбили 8 людей, поранили ще 3 - написав Філашкін.

Деталі

За даними прокуратури, сьогодні о 10:00 війська рф вчергове обстріляли Родинське. Цього разу ворог поцілив по легкових автомобілях. Для атаки окупанти використали FPV-дрон.

"Один з транспортних засобів, у якому перебувало двоє людей, загорівся. Громадяни загинули на місці. Ще в одній автівці отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, водій та двоє пасажирів. Остаточні наслідки цинічного злочину російської армії проти жителів прифронтового регіону встановлюються", - повідомили у прокуратурі.

Уже через 10 хвилин, за даними прокуратури, окупанти скинули дві авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК по Костянтинівці. "Перебуваючи на вулиці, загинули троє чоловіків 42, 53 й 71 років. Також поранено 59-річного містянина. У нього діагностовано мінно-вибухову травму й осколкові поранення. Стан потерпілого лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - ідеться у повідомленні.

У Костянтинівці, за даними Філашкіна, пошкоджено 21 приватний будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.

"У Званівській громаді росіяни застосували безпілотник - влучили у машину, що доставляла гуманітарну допомогу жителям цієї фронтової громади. Поранення отримали двоє водіїв автомобіля", - повідомив Філашкін.

Доповнення

За даними ГУНП в області, за минулу добу внаслідок атак рф на Донеччині ще троє загиблих і 11 поранених. За 8 липня поліція зафіксувала 3 409 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Війська рф обстріляли 16 населених пунктів.

Руйнувань зазнали 59 цивільних об’єктів, у тому числі пошта у Родинському та 43 житлових будинки по області. По Костянтинівці ворог завдав 8 ударів бомбою "КАБ-250", дронами та ствольною артилерією, пошкоджено заклад освіти. У Краматорську ворожі дрони пошкодили СТО та вантажівку.

Війська рф з ночі атакували Краматорськ та Костянтинівку: деталі

Окрім того, встановлено інформацію про загиблу цивільну особу в Покровську, яку було вбито під час російського обстрілу 7 липня.