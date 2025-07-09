Войска РФ с утра атаковали Донетчину авиабомбами и дронами: 8 погибших, гумпомощь под ударом

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
Эксклюзив
11:55 • 1500 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
09:54 • 16095 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
09:36 • 28054 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
07:10 • 51521 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
9 июля, 05:59 • 80046 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 168169 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
9 июля, 03:42 • 139584 просмотра
Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары
8 июля, 17:10 • 181397 просмотра
Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
Эксклюзив
8 июля, 16:34 • 119873 просмотра
70% дел НАБУ против нардепов никак не связаны с коррупцией - нардеп и член ВСК Бужанский
Эксклюзив
8 июля, 15:56 • 218902 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3.5м/с
46%
744мм
Популярные новости
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение9 июля, 04:00 • 207886 просмотра
Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения9 июля, 05:49 • 70241 просмотра
Мерц о войне рф против Украины: дипломатические средства исчерпаны08:28 • 40928 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре08:49 • 30809 просмотра
Далеко не все «Кинжалы» захватчиков достигли своих целей – спикер Воздушных сил09:30 • 8892 просмотра
публикации
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 168169 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение9 июля, 04:00 • 208811 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
8 июля, 15:56 • 218902 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко8 июля, 14:33 • 185865 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
8 июля, 13:22 • 231790 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Илон Маск
Вадим Филашкин
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Франция
Соединённые Штаты
Испания
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре08:49 • 31613 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 219333 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 402562 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 234613 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 345487 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
FAB-250
КАБ-250

Войска РФ с утра атаковали Донетчину авиабомбами и дронами: 8 погибших, гумпомощь под ударом

Киев • УНН

 • 847 просмотра

Российские войска атаковали Донецкую область авиабомбами и дронами, в результате чего погибло 8 гражданских, еще 3 ранены. Оккупанты обстреляли Родинское, Константиновку и Звановскую общину, повредив гражданские объекты и автомобиль с гуманитарной помощью.

Войска РФ с утра атаковали Донетчину авиабомбами и дронами: 8 погибших, гумпомощь под ударом

Российские войска с утра атаковали Донецкую область авиабомбами и дронами, в том числе авто с гуманитарной помощью, 8 гражданских погибли, еще трое ранены, пишет УНН со ссылкой на данные главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина и Донецкой областной прокуратуры.

Новые жертвы в Донецкой области: россияне убили 8 человек, ранили еще 3

- написал Филашкин.

Детали

По данным прокуратуры, сегодня в 10:00 войска РФ в очередной раз обстреляли Родинское. На этот раз враг попал по легковым автомобилям. Для атаки оккупанты использовали FPV-дрон.

"Одно из транспортных средств, в котором находились два человека, загорелось. Граждане погибли на месте. Еще в одной машине получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, водитель и двое пассажиров. Окончательные последствия циничного преступления российской армии против жителей прифронтового региона устанавливаются", - сообщили в прокуратуре.

Уже через 10 минут, по данным прокуратуры, оккупанты сбросили две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК по Константиновке. "Находясь на улице, погибли трое мужчин 42, 53 и 71 лет. Также ранен 59-летний горожанин. У него диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения. Состояние пострадавшего врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

В Константиновке, по данным Филашкина, поврежден 21 частный дом, админздание и инфраструктурный объект.

"В Звановской общине россияне применили беспилотник - попали в машину, доставлявшую гуманитарную помощь жителям этой фронтовой общины. Ранения получили двое водителей автомобиля", - сообщил Филашкин.

Дополнение

По данным ГУНП в области, за минувшие сутки в результате атак РФ в Донецкой области еще трое погибших и 11 раненых. За 8 июля полиция зафиксировала 3 409 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Войска РФ обстреляли 16 населенных пунктов.

Разрушениям подверглись 59 гражданских объектов, в том числе почта в Родинском и 43 жилых дома по области. По Константиновке враг нанес 8 ударов бомбой "КАБ-250", дронами и ствольной артиллерией, повреждено учебное заведение. В Краматорске вражеские дроны повредили СТО и грузовик.

Войска рф с ночи атаковали Краматорск и Константиновку: детали08.07.25, 12:59 • 1562 просмотра

Кроме того, установлена информация о погибшем гражданском лице в Покровске, которое было убито во время российского обстрела 7 июля.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Вадим Филашкин
КАБ-250
Покровск
Донецкая область
FAB-250
Звановка
Константиновка
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9