Войска РФ с утра атаковали Донетчину авиабомбами и дронами: 8 погибших, гумпомощь под ударом

Российские войска с утра атаковали Донецкую область авиабомбами и дронами, в том числе авто с гуманитарной помощью, 8 гражданских погибли, еще трое ранены, пишет УНН со ссылкой на данные главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина и Донецкой областной прокуратуры.

Новые жертвы в Донецкой области: россияне убили 8 человек, ранили еще 3 - написал Филашкин.

Детали

По данным прокуратуры, сегодня в 10:00 войска РФ в очередной раз обстреляли Родинское. На этот раз враг попал по легковым автомобилям. Для атаки оккупанты использовали FPV-дрон.

"Одно из транспортных средств, в котором находились два человека, загорелось. Граждане погибли на месте. Еще в одной машине получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, водитель и двое пассажиров. Окончательные последствия циничного преступления российской армии против жителей прифронтового региона устанавливаются", - сообщили в прокуратуре.

Уже через 10 минут, по данным прокуратуры, оккупанты сбросили две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК по Константиновке. "Находясь на улице, погибли трое мужчин 42, 53 и 71 лет. Также ранен 59-летний горожанин. У него диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения. Состояние пострадавшего врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

В Константиновке, по данным Филашкина, поврежден 21 частный дом, админздание и инфраструктурный объект.

"В Звановской общине россияне применили беспилотник - попали в машину, доставлявшую гуманитарную помощь жителям этой фронтовой общины. Ранения получили двое водителей автомобиля", - сообщил Филашкин.

Дополнение

По данным ГУНП в области, за минувшие сутки в результате атак РФ в Донецкой области еще трое погибших и 11 раненых. За 8 июля полиция зафиксировала 3 409 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Войска РФ обстреляли 16 населенных пунктов.

Разрушениям подверглись 59 гражданских объектов, в том числе почта в Родинском и 43 жилых дома по области. По Константиновке враг нанес 8 ударов бомбой "КАБ-250", дронами и ствольной артиллерией, повреждено учебное заведение. В Краматорске вражеские дроны повредили СТО и грузовик.

Войска рф с ночи атаковали Краматорск и Константиновку: детали

Кроме того, установлена информация о погибшем гражданском лице в Покровске, которое было убито во время российского обстрела 7 июля.