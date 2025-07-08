Войска рф с ночи атаковали Краматорск и Константиновку: детали

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники
10:12 • 430 просмотра
Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники
09:37 • 3138 просмотра
В Украине ожидается жара до +39 с сильными ливнями: прогноз погоды на 9 июля
Эксклюзив
09:02 • 10870 просмотра
В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году
8 июля, 03:46 • 63608 просмотра
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
7 июля, 17:19 • 101451 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 111045 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 132377 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 129951 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 118436 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 238708 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2м/с
54%
744мм
Популярные новости
Непогода меняет график движения поездов: в Укрзализныце рассказали, какие рейсы задержатся8 июля, 00:39 • 50469 просмотра
Дерзкое ограбление в Мексике: злоумышленники похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата8 июля, 02:39 • 42132 просмотра
Украину накроет жара до +39° и грозы с градом: прогноз на 8 июля8 июля, 04:05 • 45225 просмотра
Непогода оставила без света 700 городов и сел в Украине05:38 • 25287 просмотра
Убийство мужчины в Киеве: личность погибшего установлена, стрелка продолжают искать07:20 • 33817 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 129505 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 117933 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 140186 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 145289 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 238708 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Словакия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 120853 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 309616 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 148660 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 264968 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 286788 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Тесла Модель Y
Беспилотный летательный аппарат
Х-101

Войска рф с ночи атаковали Краматорск и Константиновку: детали

Киев • УНН

 • 299 просмотра

Ночью и днем российские войска наносили удары по Краматорску и Константиновке. В Краматорске FPV-дрон попал в СТО, а в Константиновке авиабомба ФАБ-250 повредила учебное заведение и FPV-дроны – частные дома и многоэтажку.

Войска рф с ночи атаковали Краматорск и Константиновку: детали

В Донецкой области ночью российские войска наносили удары по Краматорску и Константиновке, днем продолжили бить по Константиновке, сообщили в Краматорской ГВА и начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов во вторник в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Ориентировочно в два часа ночи 8 июля российский FPV-дрон нанес удар по станции технического обслуживания авто на окраинах Краматорска. Обошлось без пострадавших", - сообщили в ГВА.

Константиновку враг атаковал в полночь и утром, отметил глава ГВА.

"В полночь российские войска нанесли вражеский авиационный удар управляемой авиабомбой ФАБ-250 с модулем УМПК по зданию одного из учебных заведений нашего города. К счастью, в результате атаки обошлось без жертв и пострадавших, однако взрывная волна и обломки вызвали значительные разрушения здания учебного заведения. Уже с самого утра по городу Константиновке враг попал ударным БПЛА типа FPV. И снова - чудом без жертв. Но повреждены два частных дома и линия газоснабжения", - написал Горбунов.

Вражеские удары по Константиновке продолжились около 11 часов.

"Сегодня, около 11:00, российские войска снова атаковали город, нанеся удар с FPV-дрона по жилому сектору. Враг цинично попал в многоэтажный дом, где проживают мирные жители. Здание получило повреждения. К счастью, на этот раз обошлось без жертв и раненых", - отметил Горбунов.

Дополнение

По данным ГУНП в Донецкой области, за прошедшие сутки три человека погибли, 10 получили ранения в Донецкой области в результате российских бомбардировок. За 7 июля полиция зафиксировала 3 316 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. От атак пострадали 13 населенных пунктов.

По Краматорску накануне оккупанты ударили из РСЗО "Торнадо-С", повредили среди прочего СТО. В Андреевке вражеский FPV-дрон попал в гражданский микроавтобус, травмировав трех человек. На Константиновку россия направила три бомбы "ФАБ-250" и БПЛА "Молния-2", есть пострадавшие.

В Золотом Колодезе ударный дрон повредил религиозный объект. В Святогорске два БПЛА "Герань-2" повредили базу отдыха.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Донецкая область
FAB-250
Шахед-136
Константиновка
Краматорск
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9