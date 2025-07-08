Войска рф с ночи атаковали Краматорск и Константиновку: детали

В Донецкой области ночью российские войска наносили удары по Краматорску и Константиновке, днем продолжили бить по Константиновке, сообщили в Краматорской ГВА и начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов во вторник в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Ориентировочно в два часа ночи 8 июля российский FPV-дрон нанес удар по станции технического обслуживания авто на окраинах Краматорска. Обошлось без пострадавших", - сообщили в ГВА.

Константиновку враг атаковал в полночь и утром, отметил глава ГВА.

"В полночь российские войска нанесли вражеский авиационный удар управляемой авиабомбой ФАБ-250 с модулем УМПК по зданию одного из учебных заведений нашего города. К счастью, в результате атаки обошлось без жертв и пострадавших, однако взрывная волна и обломки вызвали значительные разрушения здания учебного заведения. Уже с самого утра по городу Константиновке враг попал ударным БПЛА типа FPV. И снова - чудом без жертв. Но повреждены два частных дома и линия газоснабжения", - написал Горбунов.

Вражеские удары по Константиновке продолжились около 11 часов.

"Сегодня, около 11:00, российские войска снова атаковали город, нанеся удар с FPV-дрона по жилому сектору. Враг цинично попал в многоэтажный дом, где проживают мирные жители. Здание получило повреждения. К счастью, на этот раз обошлось без жертв и раненых", - отметил Горбунов.

Дополнение

По данным ГУНП в Донецкой области, за прошедшие сутки три человека погибли, 10 получили ранения в Донецкой области в результате российских бомбардировок. За 7 июля полиция зафиксировала 3 316 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. От атак пострадали 13 населенных пунктов.

По Краматорску накануне оккупанты ударили из РСЗО "Торнадо-С", повредили среди прочего СТО. В Андреевке вражеский FPV-дрон попал в гражданский микроавтобус, травмировав трех человек. На Константиновку россия направила три бомбы "ФАБ-250" и БПЛА "Молния-2", есть пострадавшие.

В Золотом Колодезе ударный дрон повредил религиозный объект. В Святогорске два БПЛА "Герань-2" повредили базу отдыха.