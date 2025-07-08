Війська рф з ночі атакували Краматорськ та Костянтинівку: деталі

У Донецькій області вночі російські війська завдавали ударів по Краматорську та Костянтинівці, вдень продовжили бити по Костянтинівці, повідомили у Краматорській МВА та начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов у вівторок у Facebook, пише УНН.

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"Орієнтовно о другій ночі 8 липня російський FPV-дрон завдав удару по станції технічного обслуговування авто на околицях Краматорська. Обійшлося без постраждалих", - повідомили в МВА.

Костянтинівку ворог атакував опівночі та зранку, зазначив голова МВА.

"Опівночі російські війська завдали ворожого авіаційного удару керованою авіабомбою ФАБ-250 із модулем УМПК по будівлі одного із закладів освіти нашого міста. На щастя, внаслідок атаки обійшлося без жертв та постраждалих, однак вибухова хвиля та уламки спричинили значні руйнування будівлі закладу освіти. Уже з самого ранку по місту Костянтинівці ворог поцілив ударним БПЛА типу FPV. І знову – дивом без жертв. Але пошкоджено два приватні будинки та лінію газопостачання", - написав Горбунов.

Ворожі удари по Костянтинівці продовжилися близько 11 години.

"Сьогодні, близько 11:00, російські війська знову атакували місто, завдавши удару з FPV-дрону по житловому сектору. Ворог цинічно поцілив у багатоповерховий будинок, де мешкають мирні жителі. Будівля зазнала пошкоджень. На щастя, цього разу обійшлося без жертв і поранених", - зазначив Горбунов.

Доповнення

За даними ГУНП у Донецькій області, минулої доби три людини загинули, 10 отримали поранення на Донеччині внаслідок російських бомбардувань. За 7 липня поліція зафіксувала 3 316 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Від атак постраждали 13 населених пунктів.

По Краматорську напередодні окупанти вдарили з РСЗВ "Торнадо-С", пошкодили серед іншого СТО. В Андріївці ворожий FPV-дрон влучив у цивільний мікроавтобус, травмувавши трьох людей. На Костянтинівку росія спрямувала три бомби "ФАБ-250" і БПЛА "Молнія-2", є постраждалі.

У Золотому Колодязі ударний дрон пошкодив релігійний об’єкт. У Святогірську два БПЛА "Герань-2" пошкодили базу відпочинку.