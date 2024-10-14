Російські атаки забрали життя ще чотирьох жителів Донеччини
Київ • УНН
За добу російські війська вбили 4 цивільних у Донецькій області: двох у Часовому Яру, по одному в Званівці та Вишневому. Ще троє мирних жителів отримали поранення.
За минулу добу російські війська вбили 4 цивільних у Донецькій області, ще троє мирних жителів отримали поранення, повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, пише УНН.
За 13 жовтня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру, 1 у Званівці і Вишневому. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, як вказано, ворог вбив 2816 мирних жителів Донеччини, поранив ще 6292. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.