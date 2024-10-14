Российские атаки унесли жизни еще четырех жителей Донецкой области
Киев • УНН
За сутки российские войска убили 4 гражданских в Донецкой области: двух в Часовом Яру, по одному в Звановке и Вишневом. Еще трое мирных жителей получили ранения.
За минувшие сутки российские войска убили 4 гражданских в Донецкой области, еще трое мирных жителей получили ранения, сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram, пишет УНН.
За 13 октября россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Часовом Яру, 1 в Звановке и Вишневом. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения
Дополнение
С 24 февраля 2022 года, как указано, враг убил 2816 мирных жителей Донетчины, ранил еще 6292. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе в настоящее время точно неизвестно.