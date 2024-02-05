росіяни вночі завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині - ОВА
Київ • УНН
Російська ракета пошкодила інфраструктуру в Покровську Донецької області
Російській війська вночі завдали ракетний удар по Покровську у Донецькій області, є пошкодження об'єктів інфраструктури. Усього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Про це повідомив у понеділок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Серед ночі росіяни ударили ракетою по Покровську - пошкодили 4 інфраструктурні об'єкти
З його слів, також у Покровському районі в Авдіївці поранено 2 людини. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка.
У Краматорському районі, за даними Філашкіна, обстріляно околиці Костянтинівської громади — без жертв.
"Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 2 поранено, пошкоджено будинок і об'єкт інфраструктури. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка, Федорівка і Васюківка, у Званівській - Переїзне і Верхньокам'янське. Під вогнем Часів Яр і Сіверськ", - зазначив він.
"Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 49 осіб, у тому числі 15 дітей", - повідомив Філашкін.
Один загиблий, четверо поранених - наслідки ворожих обстрілів Донеччини за добу 05.02.24, 09:09 • 23725 переглядiв