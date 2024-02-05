россияне ночью нанесли ракетный удар по Покровску в Донецкой области - ОВА

Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Покровску в Донецкой области, есть повреждения объектов инфраструктуры. Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщил в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Среди ночи россияне ударили ракетой по Покровску - повредили 4 инфраструктурных объекта - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, также в Покровском районе в Авдеевке ранены 2 человека. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Максимильяновка.

В Краматорском районе, по данным Филашкина, обстреляны окрестности Константиновской громады - без жертв.

"Бахмутский район. В Торецке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены дом и объект инфраструктуры. В Соледарской громаде обстреляны Роздоловка, Федоровка и Васюковка, в Звановской - Переездное и Верхнекаменское. Под огнем Часов Яр и Северск", - отметил он.

"Всего за сутки россияне 5 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 49 человек, в том числе 15 детей", - сообщил Филашкин.

Один погибший, четверо раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки