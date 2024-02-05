Один погибший, четверо раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки

В результате обстрелов армии рф населенных пунктов Донецкой области 4 февраля один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 4 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Торецке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в Telegram.

Согласно обнародованным им данным, с 24 февраля 2022 года россияне убили 1850 мирных жителей Донетчины, ранили еще 4536.

Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.

Дополнение

4 февраля оккупанты атаковали Торецк около часу дня. Россияне били из артиллерии по жилой застройке.