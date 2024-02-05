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Один погибший, четверо раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки

Один погибший, четверо раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 07:09  •  16333 просмотра

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Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области 4 февраля. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации.

В результате обстрелов армии рф населенных пунктов Донецкой области 4 февраля один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 4 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Торецке. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения

- написал Филашкин в Telegram.

Согласно обнародованным им данным, с 24 февраля 2022 года россияне убили 1850 мирных жителей Донетчины, ранили еще 4536.

Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.

Дополнение 

4 февраля оккупанты атаковали Торецк около часу дня. Россияне били из артиллерии по жилой застройке.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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toretskТорецк
mariupolМариуполь
donetskДонецк
Один загиблий, четверо поранених - наслідки ворожих обстрілів Донеччини за добу
One killed, four wounded in Donetsk region: consequences of hostile attacks over the last day
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Один погибший, четверо раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки

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