Ранком росіяни обстріляли з артилерії Торецьк: одна людина загинула, ще двоє травмовані
Київ • УНН
Російські військові обстріляли місто Торецьк з артилерії, в результаті чого загинула щонайменше одна людина і ще двоє отримали поранення.
Російські військові обстріляли з артилерії Торецьк. Через цю атаку загинула щонайменше одна людина, та ще дві зазнали поранень. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранено внаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецька.
Деталі
Очільник ОВА розповів, що окупанти атакували місто близько першої години дня. Росіяни били з артилерії по житловій забудові.
Зазначається, що травмованих внаслідок цієї атаки доставили до найближчої лікарні. Ними вже опікують медики.
Наслідки обстрілу ще встановлюються.
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