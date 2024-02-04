Утром россияне обстреляли из артиллерии Торецк: один человек погиб, еще двое травмированы
Российские военные обстреляли город Торецк из артиллерии, в результате чего погиб по меньшей мере один человек и еще двое получили ранения.
В Донецкой области вспыхнул жилой дом: в пожаре сгорели три человека, среди них ребенок
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в доме в селе Софиевка Донецкой области.
Нацотбор на "Евровидение-2024": проголосовали уже более 800 тысяч украинцев, одна из участниц конкурса отказалась от участия
Более 800 тысяч украинцев проголосовали через приложение "Дія" за представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение", но один участник снял свою кандидатуру из-за проблем с прозрачностью голосования в приложении.
Британская разведка: около тысячи наемников "вагнера" тренируют белорусских военных и силовиков
Британская разведка сообщает, что до 1000 наемников "Вагнера" продолжают тренировать белорусских военных и силовиков, удерживая оборону Украины на севере.
Бой между Усиком и Фьюри за титул чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 18 мая в Саудовской Аравии
Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе перенесен на 18 мая в Эр-Рияде.
На Сумщине Силы ТРО отбили атаку российской ДРГ, которая пыталась прорвать границу
Российская диверсионная группа пыталась проникнуть на территорию Украины в Сумской области, но была отброшена украинскими силами, понеся потери в более чем часовом бою.
"Стальной кордон" показал, как горит российский блиндаж и автомобиль после попадания FPV-дронов
Пограничники Стальной пограничной наступательной бригады с помощью беспилотников уничтожили российский блиндаж и автомобиль, о чем свидетельствует видео, обнародованное Государственной пограничной службой.
"Дія" заработала: за фаворита в Нацотборе на Евровидение уже проголосовали более 600 тысяч украинцев
Украинцы активно голосуют в приложении "Дія" за артиста, который будет представлять Украину на Евровидении, и уже отдали более 600 000 голосов, поскольку голосование продолжается из-за предыдущих проблем с приложением.
Пытаются найти максимально безопасные рубежи: Гуменюк рассказала о последствиях для россиян в результате удара по аэродрому "Бельбек"
Россияне пытаются найти более безопасные места для запуска ракет после того, как украинский удар по аэродрому Бельбек в Крыму уничтожил самолеты и командный пункт.
Донецкая область: россияне обстреляли завод и отделение ГСЧС в Покровске
За прошедшие сутки российские оккупанты совершили обстрелы 8 населенных пунктов Донецкой области, повредив гражданскую инфраструктуру и вызвав ранения.