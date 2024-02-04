Утром россияне обстреляли из артиллерии Торецк: один человек погиб, еще двое травмированы

Российские военные обстреляли из артиллерии Торецк. Из-за этой атаки погиб по меньшей мере один человек, и еще два получили ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате сегодняшнего обстрела Торецка. - написал Филашкин.

Детали

Глава ОВА рассказал, что оккупанты атаковали город около часа дня. Россияне били из артиллерии по жилой застройке.

Отмечается, что травмированных в результате этой атаки доставили в ближайшую больницу. Ими уже занимаются медики.

Последствия обстрела еще устанавливаются.

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За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 12 ударов по Донецкой области. Под огонь врага попали жители 8 населенных пунктов. Есть разрушения и раненые. В частности, в Покровске по которому оккупанты ударили ракетой, повреждено здание завода и местного отделения ГСЧС.