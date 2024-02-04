Донеччина: росіяни обстріляли завод і відділення ДСНС у Покровську

ukenru
19:41 • 37525 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87366 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111619 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 113755 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227939 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155138 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145735 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132186 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121643 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112836 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
75 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124231 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130045 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134330 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110069 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51814 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227941 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384405 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439822 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448258 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357728 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111619 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130045 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124231 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98288 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107624 перегляди
Актуальне
Донеччина: росіяни обстріляли завод і відділення ДСНС у Покровську

Донеччина: росіяни обстріляли завод і відділення ДСНС у Покровську

Київ • УНН

 • 34318 перегляди

Минулої доби російські окупанти здійснили обстріли 8 населених пунктів Донецької області, пошкодивши цивільну інфраструктуру та спричинивши поранення.

Російські загарбники завдали 12 ударів по Донецькій області минулої доби. Під вогонь ворога потрапили мешканці 8 населених пунктів. Є руйнування та поранені. Про оперативну ситуацію в регіоні станом на ранок розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Покровський район. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Максимільянівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади. У Курахівській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки у Гострому і адмінбудівлю в Кураховому.

– розповів Філашкін.

За даними поліцейських обстріли росіян минулої доби зафіксували у Авдіївці, Покровську, Новогродівці, селищі Гродівка, Північному, Зарічному, Нетайловому та вже згаданому селі Максимільянівка.

Загалом у регіоні через учорашні атаки пошкоджені 9 цивільних об’єктів. Снаряди рашистів понівечили три житлові будинки, гараж, господарську споруду, завод, будівля ДСНС, автомобілі.

Крім того, у Покровську по якому окупанти вгатили ракетою, пошкоджена будівля заводу та місцевого відділення ДСНС.

Один поранений у Максимільянівці внаслідок російського обстрілу на Донеччині 3 лютого04.02.24, 09:02 • 33136 переглядiв

Авдіївка витримала у суботу 5 авіаударів. Там окупанти зруйнували черговиц багатоквартирний будинок.

По Гродівці російські війська вдарили з РСЗВ "Смерч". Пошкодили приватну оселю.

Нагадаємо

Раніше УНН писав із посиланням на дані Центру Національного спротиву, про те що на тимчасово окупованій території сходу України суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація оцінюється як кризова. Головною проблемою всіх окупованих регіонів — безпекова, оскільки російсько-окупаційні війська повсякденно обстрілюють контрольовані ними населені пункти.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

Війна
bm-30-smerchБМ-30 "Смерч
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
novohrodivkaНовогродівка
avdiivkaАвдіївка
kurakhoveКурахове
donetskДонецьк
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74