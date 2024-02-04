Донеччина: росіяни обстріляли завод і відділення ДСНС у Покровську
Київ • УНН
Минулої доби російські окупанти здійснили обстріли 8 населених пунктів Донецької області, пошкодивши цивільну інфраструктуру та спричинивши поранення.
Російські загарбники завдали 12 ударів по Донецькій області минулої доби. Під вогонь ворога потрапили мешканці 8 населених пунктів. Є руйнування та поранені. Про оперативну ситуацію в регіоні станом на ранок розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Покровський район. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Максимільянівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади. У Курахівській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки у Гострому і адмінбудівлю в Кураховому.
За даними поліцейських обстріли росіян минулої доби зафіксували у Авдіївці, Покровську, Новогродівці, селищі Гродівка, Північному, Зарічному, Нетайловому та вже згаданому селі Максимільянівка.
Загалом у регіоні через учорашні атаки пошкоджені 9 цивільних об’єктів. Снаряди рашистів понівечили три житлові будинки, гараж, господарську споруду, завод, будівля ДСНС, автомобілі.
Крім того, у Покровську по якому окупанти вгатили ракетою, пошкоджена будівля заводу та місцевого відділення ДСНС.
Один поранений у Максимільянівці внаслідок російського обстрілу на Донеччині 3 лютого04.02.24, 09:02 • 33136 переглядiв
Авдіївка витримала у суботу 5 авіаударів. Там окупанти зруйнували черговиц багатоквартирний будинок.
По Гродівці російські війська вдарили з РСЗВ "Смерч". Пошкодили приватну оселю.
Нагадаємо
Раніше УНН писав із посиланням на дані Центру Національного спротиву, про те що на тимчасово окупованій території сходу України суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація оцінюється як кризова. Головною проблемою всіх окупованих регіонів — безпекова, оскільки російсько-окупаційні війська повсякденно обстрілюють контрольовані ними населені пункти.