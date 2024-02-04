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На ТОТ Донеччини окупанти обстрілюють контрольовані ними населені пункти

Київ • УНН

 • 78748 перегляди

На тимчасово окупованих територіях сходу України російські окупаційні війська щодня обстрілюють підконтрольні їм населені пункти, погіршуючи і без того погану ситуацію з безпекою, нестачею товарів і послуг та зростаючою напруженістю.

На тимчасово окупованій території сходу України суспільно-політична та суспільно-економічна ситуація оцінюється як кризова. Головною проблемою всіх окупованих регіонів — безпекова, оскільки російсько-окупаційні війська повсякденно обстрілюють контрольовані ними населені пункти. Про це повідомили в Центрі Національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що найгірший стан справ зафіксовано у Горлівському районі Донецької області, де спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів, та зростання демографічної кризи.

Там більшість чоловічого населення було примусово мобілізовано до лав окупаційних військ. Також спостерігаються постійні перебої у постачанні електроенергії та природного газу.

У підсумку, противник не має шансів зменшити рівень соціально-економічної напруги, оскільки російсько-окупаційна влада не має на меті стабілізувати ситуацію в окупованому регіоні.

Центр національного спротиву нагадує всім колаборантам, що після звільнення українських територій, всі причетні до злочинів проти України понесуть неминуче покарання відповідно до українського законодавства.

йдеться у повідомленні

рф не може сформувати фейкові РАЦСи на окупованих територіях України - Центр нацспротиву02.02.24, 17:23 • 23706 переглядiв

Лілія Подоляк

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