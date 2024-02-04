На ВОТ Донетчины оккупанты обстреливают контролируемые ими населенные пункты

На временно оккупированной территории востока Украины общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация оценивается как кризисная. Главной проблемой всех оккупированных регионов - безопасностная, поскольку российско-оккупационные войска повседневно обстреливают контролируемые ими населенные пункты. Об этом сообщили в Центре Национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что худшее положение дел зафиксировано в Горловском районе Донецкой области, где наблюдается высокий уровень безработицы, дефицит лекарственных средств, и рост демографического кризиса.

Там большинство мужского населения было принудительно мобилизовано в ряды оккупационных войск. Также наблюдаются постоянные перебои в поставках электроэнергии и природного газа.

В итоге, противник не имеет шансов уменьшить уровень социально-экономического напряжения, поскольку российско-оккупационная власть не имеет целью стабилизировать ситуацию в оккупированном регионе.

Центр национального сопротивления напоминает всем коллаборационистам, что после освобождения украинских территорий, все причастные к преступлениям против Украины понесут неминуемое наказание в соответствии с украинским законодательством. говорится в сообщении

рф не может сформировать фейковые ЗАГСы на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления