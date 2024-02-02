рф не может сформировать фейковые ЗАГСы на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления

До сих пор во временно оккупированных Мелитополе, Энергодаре, Пологах и Токмаке рф не может найти специалистов для работы в Органах регистрации актов гражданского состояния. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

После почти двух лет оккупации украинской территории, российская администрация не может найти работников для Органа регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) в Мелитополе, Энергодаре, Пологах и Токмаке.

Причина - отсутствие кадров, готовых сотрудничать с оккупационной силой. Большинство местного населения выехало, а те, кто остался, не изъявляют желания сотрудничать с врагом.

Поэтому россияне завозят своих работников, которым москва не гарантирует социальной или фактической защиты.

Приезд и трудоустройство работников рф на оккупированной территории Украины предусматривает соответствующие последствия, от которых никто не застрахован - добавляют в Центре нацсопротивления.

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