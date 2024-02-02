Оккупанты усиливают тоталитарный режим в Мелитополе, устанавливая дополнительные камеры

Во временно оккупированном Мелитополе рф строит вдоль дорог заборы и расставляет видеокамеры на перекрестках, чтобы круглосуточно следить за жителями города. Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram, передает УНН.

Детали

Оккупационные власти в городе Мелитополь устанавливают заборы вдоль дорог, даже вдоль тех, где почти нет автомобильного движения, а видеокамеры разместили на каждом перекрестке. Причем делается это не для повышения безопасности граждан, а для усиления контроля.

Цель врага в духе тоталитаризма - жители должны ходить только там, где видит "всевидящее око старшего брата" - заявил Иван Федоров.

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