Окупанти посилюють тоталітарний режим у Мелітополі, встановлюючи додаткові камери
Київ • УНН
росіяни, які тимчасово окупували Мелітополь, будують паркани вздовж доріг і встановлюють камери на перехрестях, щоб цілодобово стежити за мешканцями.
У тимчасово окупованому Мелітополі рф будує вздовж доріг паркани та розставляє відеокамери на перехрестях, аби цілодобово слідкувати за мешканцями міста. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає УНН.
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Він розповів, що окупаційна влада встановлює паркани вздовж доріг, навіть тих, де майже немає автомобільного руху, а на кожному перехресті розмістили відеокамери. За словами Федорова, це робиться не для покращення ситуації з безпекою громадян, а для посилення контролю.
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