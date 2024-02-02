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Окупанти посилюють тоталітарний режим у Мелітополі, встановлюючи додаткові камери

Окупанти посилюють тоталітарний режим у Мелітополі, встановлюючи додаткові камери

Київ • УНН

 • 22022 перегляди

росіяни, які тимчасово окупували Мелітополь, будують паркани вздовж доріг і встановлюють камери на перехрестях, щоб цілодобово стежити за мешканцями.

У тимчасово окупованому Мелітополі рф будує вздовж доріг паркани та розставляє відеокамери на перехрестях, аби цілодобово слідкувати за мешканцями міста. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає УНН.

Деталі

Він розповів, що окупаційна влада встановлює паркани вздовж доріг, навіть тих, де майже немає автомобільного руху, а на кожному перехресті розмістили відеокамери. За словами Федорова, це робиться не для покращення ситуації з безпекою громадян, а для посилення контролю.

Мета ворога у дусі тоталітаризму - мешканці повинні ходити тільки там, де бачить "всевидяче око старшого брата"

– заявив Іван Федоров.
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На ТОТ росіяни конфіскують майно українців, яким не вдалося повернутися додому - Федоров29.01.24, 12:44 • 23751 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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