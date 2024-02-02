Окупанти посилюють тоталітарний режим у Мелітополі, встановлюючи додаткові камери

У тимчасово окупованому Мелітополі рф будує вздовж доріг паркани та розставляє відеокамери на перехрестях, аби цілодобово слідкувати за мешканцями міста. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає УНН.

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Він розповів, що окупаційна влада встановлює паркани вздовж доріг, навіть тих, де майже немає автомобільного руху, а на кожному перехресті розмістили відеокамери. За словами Федорова, це робиться не для покращення ситуації з безпекою громадян, а для посилення контролю.

Мета ворога у дусі тоталітаризму - мешканці повинні ходити тільки там, де бачить "всевидяче око старшого брата" – заявив Іван Федоров.

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