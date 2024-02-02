рф не може сформувати фейкові РАЦСи на окупованих територіях України - Центр нацспротиву
Київ • УНН
росія не може знайти місцевих фахівців, готових працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану в окупованих Мелітополі, Енергодарі, Пологах і Токмаку.
Досі в тимчасово окупованих Мелітополі, Енергодарі, Пологах та Токмаку рф не може знайти фахівців для роботи в Органі реєстрації актів цивільного стану. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Після майже двох років окупації української території, російська адміністрація не може знайти працівників для Органу реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) у Мелітополі, Енергодарі, Пологах та Токмаку.
Причина – відсутність кадрів, готових співпрацювати з окупаційною силою. Більшість місцевого населення виїхало, а ті, хто залишився, не виявляють бажання співпрацювати з ворогом.
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