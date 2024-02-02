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рф не може сформувати фейкові РАЦСи на окупованих територіях України - Центр нацспротиву

рф не може сформувати фейкові РАЦСи на окупованих територіях України - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 23706 перегляди

росія не може знайти місцевих фахівців, готових працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану в окупованих Мелітополі, Енергодарі, Пологах і Токмаку.

Досі в тимчасово окупованих Мелітополі, Енергодарі, Пологах та Токмаку рф не може знайти фахівців для роботи в Органі реєстрації актів цивільного стану. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Після майже двох років окупації української території, російська адміністрація не може знайти працівників для Органу реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) у Мелітополі, Енергодарі, Пологах та Токмаку.

Причина – відсутність кадрів, готових співпрацювати з окупаційною силою. Більшість місцевого населення виїхало, а ті, хто залишився, не виявляють бажання співпрацювати з ворогом.

Відтак росіяни завозять своїх працівників, яким москва не гарантує соціального чи фактичного захисту.

Приїзд та працевлаштування працівників рф на окупованій території України передбачає відповідні наслідки, від яких ніхто не застрахований

- додають у Центрі нацспротиву.

Окупанти посилюють тоталітарний режим у Мелітополі, встановлюючи додаткові камери02.02.24, 13:37 • 22022 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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