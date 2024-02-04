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Донецкая область: россияне обстреляли завод и отделение ГСЧС в Покровске

Донецкая область: россияне обстреляли завод и отделение ГСЧС в Покровске

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 09:20  •  8980 просмотра

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За прошедшие сутки российские оккупанты совершили обстрелы 8 населенных пунктов Донецкой области, повредив гражданскую инфраструктуру и вызвав ранения.

Российские захватчики нанесли 12 ударов по Донецкой области за прошедшие сутки. Под огонь врага попали жители 8 населенных пунктов. Есть разрушения и раненые. Об оперативной ситуации в регионе по состоянию на утро рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Покровский район. В Марьинской громаде 1 человек ранен в Максимильяновке. Зафиксированы одиночные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады. В Кураховской громаде повреждены 2 многоэтажки в Остром и админздание в Курахово.

- рассказал Филашкин.

По данным полицейских обстрелы россиян за прошедшие сутки зафиксировали в Авдеевке, Покровске, Новогродовке, поселке Гродовка, Северном, Заречном, Нетайловом и уже упомянутом селе Максимильяновка.

Всего в регионе из-за вчерашних атак повреждены 9 гражданских объектов. Снаряды рашистов повредили три жилых дома, гараж, хозяйственную постройку, завод, здание ГСЧС, автомобили.

Кроме того, в Покровске по которому оккупанты вбили ракетой, повреждено здание завода и местного отделения ГСЧС.

Один раненый в Максимильяновке в результате российского обстрела в Донецкой области 3 февраля04 февраль 2024, 07:02 • 22419 просмотров

Авдеевка выдержала в субботу 5 авиаударов. Там оккупанты разрушили очередной многоквартирный дом.

По Гродовке российские войска ударили из РСЗО "Смерч". Повредили частный дом.

Напомним

Ранее УНН писал со ссылкой на данные Центра Национального сопротивления, о том, что на временно оккупированной территории востока Украины общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация оценивается как кризисная. Главной проблемой всех оккупированных регионов - безопасностная, поскольку российско-оккупационные войска повседневно обстреливают контролируемые ими населенные пункты.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
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novogrodovkaНовогродовка
avdiivkaАвдеевка
kurakhoveКурахово
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Донецкая область: россияне обстреляли завод и отделение ГСЧС в Покровске

За прошедшие сутки российские оккупанты совершили обстрелы 8 населенных пунктов Донецкой области, повредив гражданскую инфраструктуру и вызвав ранения.

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