Донецкая область: россияне обстреляли завод и отделение ГСЧС в Покровске

Российские захватчики нанесли 12 ударов по Донецкой области за прошедшие сутки. Под огонь врага попали жители 8 населенных пунктов. Есть разрушения и раненые. Об оперативной ситуации в регионе по состоянию на утро рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Покровский район. В Марьинской громаде 1 человек ранен в Максимильяновке. Зафиксированы одиночные обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады. В Кураховской громаде повреждены 2 многоэтажки в Остром и админздание в Курахово. - рассказал Филашкин.

По данным полицейских обстрелы россиян за прошедшие сутки зафиксировали в Авдеевке, Покровске, Новогродовке, поселке Гродовка, Северном, Заречном, Нетайловом и уже упомянутом селе Максимильяновка.

Всего в регионе из-за вчерашних атак повреждены 9 гражданских объектов. Снаряды рашистов повредили три жилых дома, гараж, хозяйственную постройку, завод, здание ГСЧС, автомобили.

Кроме того, в Покровске по которому оккупанты вбили ракетой, повреждено здание завода и местного отделения ГСЧС.

Один раненый в Максимильяновке в результате российского обстрела в Донецкой области 3 февраля

Авдеевка выдержала в субботу 5 авиаударов. Там оккупанты разрушили очередной многоквартирный дом.

По Гродовке российские войска ударили из РСЗО "Смерч". Повредили частный дом.

Напомним

Ранее УНН писал со ссылкой на данные Центра Национального сопротивления, о том, что на временно оккупированной территории востока Украины общественно-политическая и общественно-экономическая ситуация оценивается как кризисная. Главной проблемой всех оккупированных регионов - безопасностная, поскольку российско-оккупационные войска повседневно обстреливают контролируемые ими населенные пункты.