Один раненый в Максимильяновке в результате российского обстрела в Донецкой области 3 февраля

В Донецкой области один человек был ранен в Максимильяновке от обстрелов российских военных в течение 3 февраля. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По его данным, погибших за прошедшие сутки не было.

За 3 февраля россияне ранили 1 жителя Донетчины - в Максимильяновке написал председатель ОВА.

Всего с начала вторжения в Донецкой области зафиксировано 1849 погибших и 4532 раненых гражданских людей.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

На ВОТ Донетчины оккупанты обстреливают контролируемые ими населенные пункты