Один поранений у Максимільянівці внаслідок російського обстрілу на Донеччині 3 лютого
Київ • УНН
Одна людина отримала поранення у Максимільянівці 3 лютого внаслідок обстрілу російськими військовими у Донецькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації.
На Донеччині одна людина була поранена в Максимільянівці від обстрілів російських військових упродовж 3 лютого. Про це повідомив очільника ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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За його даними, загиблих минулої доби не було.
За 3 лютого росіяни поранили 1 жителя Донеччини — в Максимільянівці
Всього від початку вторгнення на Донеччині зафіксовао 1849 загиблих та 4532 поранених цивільних людей.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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