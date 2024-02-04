В Донецкой области вспыхнул жилой дом: в пожаре сгорели три человека, среди них ребенок

В Софиевке, что в Донецкой области во время пожара погибли три человека. Сеед них один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей региона, передает УНН.

Софиевка: на пожаре погибли 3 человека, среди которых ребенок - написали в ГСЧС Донецкой области.

Детали

Отмечается, что пожар произошел в Краматорском районе сегодня утром. В селе Софиевка вспыхнул частный жилой дом. Пламя охватило дом по всей площади.

Спасатели, которые приехали гостить пожар обнаружили в доме тела 2 взрослых и одного ребенка.

Пожар потушили. Причины возгорания устанавливаются.