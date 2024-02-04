На Донеччині спалахнув житловий будинок: у пожежі згоріли три людини, серед них дитина

У Софіївці, що на Донеччині під час пожежі загинули троє людей. Сеед них одна дитина. Про це повідомили у пресслужбі рятувальників регіону, передає УНН.

Софіївка: на пожежі загинуло 3 людей, серед яких дитина – написали у ДСНС Донецької області.

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Зазначається що пожежа сталась у Краматорському районі сьогодні вранці. В селі Софіївка спалахнув приватний житловий будинок. Полум’я охопило будинок по всій площі.

Рятувальники, які приїхали гостити пожежу виявили у будинку тіла 2 дорослих та однієї дитини.

Пожежу загасили. Причини займання встановлюються.