Один загиблий, четверо поранених - наслідки ворожих обстрілів Донеччини за добу
Київ • УНН
Одна людина загинула і ще четверо отримали поранення внаслідок російських обстрілів у Донецькій області 4 лютого. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації.
Внаслідок обстрілів армії рф населених пунктів Донецької області 4 лютого одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За 4 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Торецьку. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення
Згідно з оприлюдненими ним даними, з 24 лютого 2022 року росіяни вбили 1850 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4536.
Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.
Доповнення
4 лютого окупанти атакували Торецьк близько першої години дня. Росіяни били з артилерії по житловій забудові.