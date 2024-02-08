Удар рф по Селидовому на Донеччині: з-під завалів врятували трьох людей
Київ • УНН
Три людини були врятовані з-під завалів пошкоджених будівель у Селидовому Донецької області після нічного російського обстрілу.
Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу росіян Селидового Донецької області з-під завалів врятовані три людини. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
На місці частково зруйнованого 3-поверхового житлового будинку рятувальниками з-під завалів врятовано 2-х осіб, це жінка 1963 р.н. і чоловік 1986 р.н.. Евакуйовано з пошкодженої квартири 5-х осіб, з них 1 дитина. З-під завалів приватного житлового будинку рятувальниками врятовано жінку 1935 р.н.
За даними ДСНС, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 7 багатоквартирних і 3 приватні житлові будинки, адміністративні будівлі та автомобілі.
Доповнення
Як вказав голова ОВА Вадим Філашкін, всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Внаслідок ворожих атак у Покровському районі пошкоджені 53 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 7 адмінбудівель і 24 автомобілі. В Авдіївці поранено людину.
Також повідомляється, що Лиманська громада зазнала 18 обстрілів, під вогнем опинились околиці Костянтинівської громади. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Сіверській громаді - будинок у Серебрянці. У Званівці - 3 будинки.
З лінії фронту за добу було евакуйовано 81 людину, у тому числі 12 дітей, вказав Філашкін.
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок ворожого удару по Селидовому загинула одна людина, 7 отримали поранення, зокрема дитина.