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Удар рф по Селидовому в Донецкой области: из-под завалов спасли трех человек

Удар рф по Селидовому в Донецкой области: из-под завалов спасли трех человек

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 07:46  •  3839 просмотра

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Три человека были спасены из-под завалов поврежденных зданий в Селидово Донецкой области после ночного российского обстрела.

Во время ликвидации последствий ночного обстрела россиян Селидово Донецкой области из-под завалов спасены три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС. 

На месте частично разрушенного 3-этажного жилого дома спасателями из-под завалов спасены 2-х человек, это женщина 1963 г.р. и мужчина 1986 г.р.. Эвакуированы из поврежденной квартиры 5-х человек, из них 1 ребенок. Из-под завалов частного жилого дома спасателями спасена женщина 1935 г.р.

- говорится в сообщении ГСЧС.

По данным ГСЧС, в результате атаки повреждены по меньшей мере 7 многоквартирных и 3 частных жилых дома, административные здания и автомобили. 

Дополнение

Как указал глава ОВА Вадим Филашкин,  всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.

В результате вражеских атак в Покровском районе повреждены 53 многоэтажки, 10 частных домов, 7 админзданий и 24 автомобиля. В Авдеевке ранен человек.

Также сообщается, что Лиманская громада подверглась 18 обстрелам, под огнем оказались окрестности Константиновской громады.  В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома. В Северской громаде - дом в Серебрянке. В Звановке - 3 дома.

С линии фронта за сутки был эвакуирован 81 человек, в том числе 12 детей, указал Филашкин.

Ранее УНН сообщал, что в результате вражеского удара по Селидовому погиб один человек, 7 получили ранения, в том числе ребенок.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Удар рф по Селидовому на Донеччині: з-під завалів врятували трьох людей
Russian attack on Selydove in Donetsk region: three people rescued from the rubble
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