Внаслідок обстрілу рф Селидового на Донеччині є загиблий та семеро поранених, серед них - дитина

російські військові у ніч на 8 лютого сім разів атакували Селидове Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів відомо про щонайменше одну загиблу людину. Ще сім людей отримали поранення, серед яких дитина. Про це у четвер повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Щонайменше 1 людина загинула і 7 поранено внаслідок нічних обстрілів Селидового. Серед поранених — дитина 2017 року народження - написав Філашкін у соцмережах.

За його словами, росіяни сім разів обстріляли місто. Внаслідок ударів пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 приватних будинки, 3 заклади освіти та адмінбудівля. Крім того, пошкоджень зазнали 8 автомобілів.

"Це - тільки попередньо відомі наслідки. Точні масштаби завданої шкоди встановлюємо", - зауважив голова ОВА.

Раніше УНН повідомляв, що у ніч на 8 лютого російські окупанти вдарили ракетам по місту Селидове Донецької області. Ворог бив по місту з 00:25 до 00:30.