Уночі окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, під завалами опинилася людина
Київ • УНН
Окупанти вночі обстріляли Селидове на Донеччині, внаслідок чого одна людина отримала поранення, опинившись під завалами пошкоджених будівель.
У ніч на 8 лютого російські окупанти вдарили ракетам по місту Селидове Донецької області. Ворог бив по місту з 00:25 до 00:30. Про це повідомили в Telegram-каналі Селидівської міської військової адміністрації, передає УНН.
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Унаслідок атаки окупантів у Селидовому частково зруйновано або пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклади освіти, під завалами одного з останніх опинився сторож, який охороняв приміщення.
Всі служби працюють на місцях
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