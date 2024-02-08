У Миколаєві окупанти влучили у басейн
Київ • УНН
Росіяни атакували басейн у Миколаєві за допомогою безпілотників 8 лютого.
У ніч на четвер, 8 лютого, росіяни атакували Миколаїв дронами. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім написав у телеграм, що ворог влучив у басейн, передає УНН.
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Чим заважав басейн терористам не зрозуміло
Він також додав, що унаслідок нападу потерпілих немає.
До цього міський голова міста Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що "є займання у приватному секторі".
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