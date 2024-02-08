У Миколаєві є влучання

Міський голова Миколаєва Сєнкевич повідомив про влучання у місті, передає УНН. Також відомо про вибухи під час повітряної тривоги.

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У що саме є влучання невідомо.

Тримаємо звʼязок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки - зранку! До відбою будьте подалі від вікон йдеться у його заяві в Telegram.

У Миколаєві лунають вибухи