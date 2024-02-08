У Миколаєві є влучання
Київ • УНН
Мер Миколаєва повідомив про вибухи в місті від авіаударів і порадив мешканцям триматися подалі від вікон до повного затишшя.
Міський голова Миколаєва Сєнкевич повідомив про влучання у місті, передає УНН. Також відомо про вибухи під час повітряної тривоги.
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У що саме є влучання невідомо.
Тримаємо звʼязок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки - зранку! До відбою будьте подалі від вікон
У Миколаєві лунають вибухи08.02.24, 01:16 • 31619 переглядiв