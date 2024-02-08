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У Миколаєві лунають вибухи

У Миколаєві лунають вибухи

Київ • УНН

 • 31619 перегляди

Вибухи пролунали в Миколаєві після того, як, за повідомленнями українських військових, безпілотні літальні апарати з Чорного моря увійшли в регіон північним курсом.

У Миколаєві лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН. В області оголошена  повітряна тривога.

Деталі

В командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про атаку безпілотників.

БпЛА з Чорного моря заходять у Миколаївську область курс північний

 йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні масштабна повітряна тривога.

Раніше стало відомо про вибухи на Одещині та роботу там ППО.

Українська ППО збила приблизно два десятки ракет над Києвом - КМВА07.02.24, 09:21 • 38063 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
suspilneСуспільне
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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