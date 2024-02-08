У Миколаєві лунають вибухи
Київ • УНН
Вибухи пролунали в Миколаєві після того, як, за повідомленнями українських військових, безпілотні літальні апарати з Чорного моря увійшли в регіон північним курсом.
У Миколаєві лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН. В області оголошена повітряна тривога.
Деталі
В командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про атаку безпілотників.
БпЛА з Чорного моря заходять у Миколаївську область курс північний
Нагадаємо, в Україні масштабна повітряна тривога.
Раніше стало відомо про вибухи на Одещині та роботу там ППО.
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