На Одещині — серія вибухів, працює ППО
Київ • УНН
Системи протиповітряної оборони в Одеській області відкрили вогонь по цілях, оскільки повідомлялося про вибухи, а мешканців закликали залишатися в укритті через активність безпілотників.
В Одесі пролунали декілька вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного, передає УНН. В області оголошена повітряна тривога.
Деталі
Сили оборони півдня повідомили, що йде бойова робота по областях, де фіксується рух ударних дронів.
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Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району не покидати безпечних місць до відбою.
А речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у своєму телеграм-каналі, що в регіоні працює ППО.
На Одещині спалахнув гуртожиток: евакуйовано 20 людей та врятовано дитину05.02.24, 21:40 • 26714 переглядiв