На Одещині спалахнув гуртожиток: евакуйовано 20 людей та врятовано дитину
Київ • УНН
В Одеській області в гуртожитку спалахнула пожежа, яка охопила речі в одній кімнаті. Рятувальники евакуювали 20 людей і врятували дитину.
На Одещині сталася пожежа в гуртожитку, де вогонь охопив речі в одній з кімнат. Рятувальники евакуювали 20 осіб і врятували дитину. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Деталі
У місті Рені Ізмаїльського району Одеської області сталася пожежа в гуртожитку. Інцидент трапився внаслідок загоряння речей в одній із кімнат на 4-му поверсі будівлі.
Під час гасіння рятувальники евакуювали 20 осіб та врятували хлопчика 2014 року народження.
Додамо
За попередніми даними, пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів. Причина виникнення загоряння та обсяг завданих збитків наразі з'ясовуються фахівцями.
Пожежа у багатоповерхівці у Вінниці забрала життя людини, евакуювали 55 мешканців05.02.24, 10:10 • 41624 перегляди