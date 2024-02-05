В Одесской области вспыхнуло общежитие: эвакуированы 20 человек и спасен ребенок

В Одесской области произошел пожар в общежитии, где огонь охватил вещи в одной из комнат. Спасатели эвакуировали 20 человек и спасли ребенка. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В городе Рени Измаильского района Одесской области произошел пожар в общежитии. Инцидент произошел в результате возгорания вещей в одной из комнат на 4-м этаже здания.

Во время тушения спасатели эвакуировали 20 человек и спасли мальчика 2014 года рождения.

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По предварительным данным, пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров. Причина возникновения возгорания и объем нанесенного ущерба пока выясняются специалистами.

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