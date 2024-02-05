Пожар в многоэтажке в Виннице унес жизнь человека, эвакуировали 55 жителей

В Виннице накануне вечером горела многоэтажка, эвакуировали 55 человек, один человек погиб во время пожара, сообщили в ГСЧС в понедельник, пишет УНН.

Детали

Вечером, 4 февраля, в Виннице произошло возгорание в многоэтажном доме, в одной из квартир третьего этажа. Сообщение о пожаре на улице Брацлавской к чрезвычайникам поступило 4 февраля в 19:09.

"Спасатели в коридоре на полу обнаружили мужчину без признаков жизни и вынесли его из задымленного дома на улицу. Врачи пытались человека реанимировать, однако спасти жизнь 68-летнему мужчине не удалось", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщается, спасатели оперативно эвакуировали 55 жителей подъезда.

В 19:49 пожар ликвидировали.

Вероятно, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности, указали в ГСЧС.

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