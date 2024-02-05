Пожежа у багатоповерхівці у Вінниці забрала життя людини, евакуювали 55 мешканців
Київ • УНН
У Вінниці, Україна, сталася пожежа в багатоквартирному будинку, в результаті якої було евакуйовано 55 осіб і одна людина загинула.
У Вінниці напередодні ввечері горіла багатоповерхівка, евакуйовували 55 людей, одна людина загинула під час пожежі, повідомили у ДСНС у понеділок, пише УНН.
Деталі
Увечері, 4 лютого, у Вінниці сталося загоряння в багатоповерховому будинку, в одній із квартир третього поверху. Повідомлення про пожежу на вулиці Брацлавській до надзвичайників надійшло 4 лютого о 19:09.
"Рятувальники в коридорі на підлозі виявили чоловіка без ознак життя та винесли його із задимленої оселі на вулицю. Лікарі намагалися людину реанімувати, однак врятувати життя 68-річному чоловіку не вдалося", - повідомили у ДСНС.
Як повідомляється, рятувальники оперативно евакуювали 55 мешканців під’їзду.
О 19:49 пожежу ліквідували.
Імовірно, пожежа сталася через порушення правил пожежної безпеки, вказали у ДСНС.
На Донеччині спалахнув житловий будинок: у пожежі згоріли три людини, серед них дитина04.02.24, 13:42 • 32402 перегляди