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Пожежа у багатоповерхівці у Вінниці забрала життя людини, евакуювали 55 мешканців

Пожежа у багатоповерхівці у Вінниці забрала життя людини, евакуювали 55 мешканців

Київ • УНН

 • 41624 перегляди

У Вінниці, Україна, сталася пожежа в багатоквартирному будинку, в результаті якої було евакуйовано 55 осіб і одна людина загинула.

У Вінниці напередодні ввечері горіла багатоповерхівка, евакуйовували 55 людей, одна людина загинула під час пожежі, повідомили у ДСНС у понеділок, пише УНН.

Деталі

Увечері, 4 лютого, у Вінниці сталося загоряння в багатоповерховому будинку, в одній із квартир третього поверху. Повідомлення про пожежу на вулиці Брацлавській до надзвичайників надійшло 4 лютого о 19:09.

"Рятувальники в коридорі на підлозі виявили чоловіка без ознак життя та винесли його із задимленої оселі на вулицю. Лікарі намагалися людину реанімувати, однак врятувати життя 68-річному чоловіку не вдалося", - повідомили у ДСНС.

Як повідомляється, рятувальники оперативно евакуювали 55 мешканців під’їзду.

О 19:49 пожежу ліквідували.

Імовірно, пожежа сталася через порушення правил пожежної безпеки, вказали у ДСНС.

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