В Одесской области - серия взрывов, работает ПВО
Киев • УНН
Системы противовоздушной обороны в Одесской области открыли огонь по целям, поскольку сообщалось о взрывах, а жителей призвали оставаться в укрытии из-за активности беспилотников.
В Одессе прогремели несколько взрывов, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН. В области объявлена воздушная тревога.
Детали
Силы обороны юга сообщили, что идет боевая работа по областям, где фиксируется движение ударных дронов.
Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны
Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района не покидать безопасных мест до отбоя.
А спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе работает ПВО.
В Одесской области вспыхнуло общежитие: эвакуированы 20 человек и спасен ребенок05 февраль 2024, 19:40 • 24486 просмотров
В Одесской области - серия взрывов, работает ПВО
Системы противовоздушной обороны в Одесской области открыли огонь по целям, поскольку сообщалось о взрывах, а жителей призвали оставаться в укрытии из-за активности беспилотников.
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