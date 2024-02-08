В Одесской области - серия взрывов, работает ПВО

Интим за 20 тысяч: в Донецкой области будут судить сутенеров, которые организовали притон

Трое жителей Днепра и Днепропетровской области обвиняются в организации борделя в Покровске и Мирнограде Донецкой области, в который привлекли восемь женщин в возрасте от 14 до 40 лет для оказания интимных услуг за вознаграждение от 12 000 до 20 000 гривен.