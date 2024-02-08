В Николаеве раздаются взрывы
Взрывы прогремели в Николаеве после того, как, по сообщениям украинских военных, беспилотные летательные аппараты из Черного моря вошли в регион северным курсом.
В Испании зафиксировали рекордно теплый январь
Испания зафиксировала самый теплый январь за всю историю наблюдений со средней температурой на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году, согласно метеорологическим данным.
На границе с Польшей таможенники задержали азербайджанца с контрабандной косметикой на 800 тыс. грн
Таможенники в пункте пропуска Рава-Русская-Гребенне задержали азербайджанца, который перевозил из Южной Кореи 369 единиц косметики Infini стоимостью 800 тысяч гривен.
Итальянская компания Beretta до сих пор поставляет оружие в РФ несмотря на санкции - IrpiMedia и The Insider
Итальянская компания продолжает поставлять оружие в Россию через сторонних посредников, несмотря на санкции.
В Одесской области - серия взрывов, работает ПВО
Системы противовоздушной обороны в Одесской области открыли огонь по целям, поскольку сообщалось о взрывах, а жителей призвали оставаться в укрытии из-за активности беспилотников.
В Азербайджане переизбран президент Ильхам Алиев
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на повторных выборах в Азербайджане, набрав 92,1% голосов, согласно предварительным результатам ЦИК страны.
ЕС не будет вводить санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным
ЕС не будет вводить санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным, поскольку депутат Европарламента не имеет полномочий вводить санкции, зато около 250 российских лиц и компаний вскоре будут подвергнуты санкциям за войну в Украине.
Специалисты исследуют обломки ракет, которые рф применила в атаке на Украину - Игнат
Эксперты изучают обломки ракет, чтобы определить типы ракет, которые россия использовала во время атак на Украину.
Львовянин пытался нелегально ввезти в Украину 158 айфонов, спрятав их в обшивке авто
Львовянин пытался ввезти в Украину 158 iPhone стоимостью 8 миллионов гривен, спрятав их в конструктивных полостях своего автомобиля.
Украинская ассоциация футбола просит УЕФА не допустить возвращения российских команд в международный футбол
Президент УАФ Андрей Шевченко обсудил с главой УЕФА недопущение возвращения российских футбольных команд к международным соревнованиям после личной встречи.