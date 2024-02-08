В Николаеве раздаются взрывы

ЕС не будет вводить санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным

ЕС не будет вводить санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным, поскольку депутат Европарламента не имеет полномочий вводить санкции, зато около 250 российских лиц и компаний вскоре будут подвергнуты санкциям за войну в Украине.