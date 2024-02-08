В Николаеве есть попадания

Городской голова Николаева Сенкевич сообщил о попадании в городе, передает УНН. Также известно о взрывах во время воздушной тревоги.

Детали

Во что именно есть попадание неизвестно.

Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях - утром! До отбоя будьте подальше от окон говорится в его заявлении в Telegram.

В Николаеве раздаются взрывы