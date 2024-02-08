В Николаеве оккупанты попали в бассейн

В ночь на четверг, 8 февраля, россияне атаковали Николаев дронами. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким написал в телеграм, что враг попал в бассейн, передает УНН.

Детали

Чем мешал бассейн террористам не понятно заметил после атаки Ким.

Он также добавил, что в результате нападения пострадавших нет.

К этому городской голова города Николаева Александр Сенкевич добавил, что "есть возгорания в частном секторе".

Службы отрабатывают. Держим связь с военными, знаем, где есть прилеты. О последствиях - утром! сообщил Сенкевич.

В Николаеве есть попадания