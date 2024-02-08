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Ночью оккупанты обстреляли Селидово в Донецкой области, под завалами оказался человек

Ночью оккупанты обстреляли Селидово в Донецкой области, под завалами оказался человек

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 05:48  •  11598 просмотра

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Оккупанты ночью обстреляли Селидово в Донецкой области, в результате чего один человек получил ранения, оказавшись под завалами поврежденных зданий.

В ночь на 8 февраля российские оккупанты ударили ракетами по городу Селидово Донецкой области. Враг бил по городу с 00:25 до 00:30. Об этом сообщили в Telegram-канале Селидовской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

В результате атаки оккупантов в Селидово частично разрушены или повреждены многоэтажные жилые дома и учебные заведения, под завалами одного из последних оказался сторож, охранявший помещение.

Все службы работают на местах

добавили в городской администрации.

В Николаеве оккупанты попали в бассейн08 февраль 2024, 01:24 • 26346 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
telegramТелеграмма
donetskДонецк
Уночі окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, під завалами опинилася людина
At night, occupants shelled Selydove in Donetsk region, a person was injured in the rubble
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