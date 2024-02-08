Ночью оккупанты обстреляли Селидово в Донецкой области, под завалами оказался человек
Киев • УНН
Оккупанты ночью обстреляли Селидово в Донецкой области, в результате чего один человек получил ранения, оказавшись под завалами поврежденных зданий.
В ночь на 8 февраля российские оккупанты ударили ракетами по городу Селидово Донецкой области. Враг бил по городу с 00:25 до 00:30. Об этом сообщили в Telegram-канале Селидовской городской военной администрации, передает УНН.
Детали
В результате атаки оккупантов в Селидово частично разрушены или повреждены многоэтажные жилые дома и учебные заведения, под завалами одного из последних оказался сторож, охранявший помещение.
Все службы работают на местах
В Николаеве оккупанты попали в бассейн08 февраль 2024, 01:24 • 26346 просмотров
Ночью оккупанты обстреляли Селидово в Донецкой области, под завалами оказался человек
Оккупанты ночью обстреляли Селидово в Донецкой области, в результате чего один человек получил ранения, оказавшись под завалами поврежденных зданий.
В течение суток на фронте состоялось 92 боевых столкновения - Генштаб
По данным Генерального штаба, за минувшие сутки украинские войска отбили 92 боевых столкновения на разных направлениях.
В россии заявили о сбитом дроне над территорией Крыма
Российские ПВО якобы сбили украинский беспилотник над Крымом прошлой ночью, согласно сообщению Министерства обороны России.
Украинская авиация нанесла 6 ударов по оккупантам за сутки - Генштаб
За минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 6 местам сосредоточения противника, говорится в сводке Генерального штаба.
Украинская ПВО уничтожила 11 из 17 "шахедов"
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 11 иранских беспилотников Shahed из 17, запущенных из Крыма в ночь на 8 февраля.
Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине - Маркарова
Сенат США 8 февраля повторно рассмотрит законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню без включения миграционной реформы.
На фоне отсутствия помощи США Россия истощает ПВО Украины - Кирби
Из-за нехватки помощи со стороны США Россия пользуется тем, что украинские системы противовоздушной обороны и боеприпасы постепенно истощаются, и увеличивает количество атак на украинские позиции и населенные пункты.
8 февраля: День предложения руки и сердца, Международный день шотландского виски, Международный день шотландского виски
Сегодня, восьмого февраля, все влюбленные, которые хотят навсегда соединить свои судьбы, могут присоединиться ко Дню предложения руки и сердца. Событие возникло в Индии, но стало достаточно популярным во многих странах мира.
США одобрили продажу Польше систем радиолокации для ПВО на $1,2 млрд
США одобрили продажу Польше радарных систем противовоздушной обороны на сумму 1,2 миллиарда долларов, которые помогут контролировать ее воздушное пространство и выявлять угрозы, такие как российские ракеты.
Китай больше не является источником №1 импорта США, впервые с 2008 года
В 2022 году Китай перестал быть главным источником импорта США, уступив позицию Мексике впервые с 2008 года благодаря снижению экономической зависимости от Китая и диверсификации цепей поставок.