В результате обстрела рф Селидово в Донецкой области есть погибший и семеро раненых, среди них - ребенок

российские военные в ночь на 8 февраля семь раз атаковали Селидово Донецкой области. В результате вражеских обстрелов известно о по меньшей мере одном погибшем человеке. Еще семь человек получили ранения, среди которых ребенок. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

По меньшей мере 1 человек погиб и 7 ранены в результате ночных обстрелов Селидово. Среди раненых - ребенок 2017 года рождения - написал Филашкин в соцсетях.

По его словам, россияне семь раз обстреляли город. В результате ударов повреждены 7 многоэтажек, 3 частных дома, 3 учебных заведения и админздание. Кроме того, повреждения получили 8 автомобилей.

"Это - только предварительно известные последствия. Точные масштабы нанесенного ущерба устанавливаем", - отметил глава ОГА.

Ранее УНН сообщал, что в ночь на 8 февраля российские оккупанты ударили ракетами по городу Селидово Донецкой области. Враг бил по городу с 00:25 до 00:30.