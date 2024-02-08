В результате обстрела рф Селидово в Донецкой области есть погибший и семеро раненых, среди них - ребенок
Киев • УНН
В результате российского обстрела Селидово в Донецкой области погиб по меньшей мере 1 человек, еще 7 получили ранения, в том числе ребенок, после того, как город был обстрелян 7 раз за ночь.
российские военные в ночь на 8 февраля семь раз атаковали Селидово Донецкой области. В результате вражеских обстрелов известно о по меньшей мере одном погибшем человеке. Еще семь человек получили ранения, среди которых ребенок. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
По меньшей мере 1 человек погиб и 7 ранены в результате ночных обстрелов Селидово. Среди раненых - ребенок 2017 года рождения
По его словам, россияне семь раз обстреляли город. В результате ударов повреждены 7 многоэтажек, 3 частных дома, 3 учебных заведения и админздание. Кроме того, повреждения получили 8 автомобилей.
"Это - только предварительно известные последствия. Точные масштабы нанесенного ущерба устанавливаем", - отметил глава ОГА.
Ранее УНН сообщал, что в ночь на 8 февраля российские оккупанты ударили ракетами по городу Селидово Донецкой области. Враг бил по городу с 00:25 до 00:30.
В результате обстрела рф Селидово в Донецкой области есть погибший и семеро раненых, среди них - ребенок
В результате российского обстрела Селидово в Донецкой области погиб по меньшей мере 1 человек, еще 7 получили ранения, в том числе ребенок, после того, как город был обстрелян 7 раз за ночь.
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