россияне ударили кассетными боеприпасами по Харьковской области: среди 5 пострадавших медики и глава Волчанской ГВА

В Харьковской области российские оккупанты варварски обстреляли кассетными боеприпасами Волчанскую громаду, пострадали пять человек, среди которых двое медиков, двое водителей и глава Волчанской ГВА, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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"Оккупанты варварски нанесли удары по кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады. Посреди белого дня, когда от обстрелов спасаются десятки людей, работают волонтеры и гражданские экстренные службы", - указал Синегубов в Telegram.

"Пять человек пострадали - двое медиков, двое водителей, получил ранения начальник Волчанской городской военной администрации", - сообщил глава ОВА.

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