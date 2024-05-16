Харьковщина: увеличилось количество пострадавших из-за вражеского обстрела кассетными боеприпасами

Уже известно о шести раненых людях в результате вражеского удара по селу в приграничной Волчанской громаде Харьковской области. Среди пострадавших - начальник Волчанской городской военной администрации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 16 мая ориентировочно в 14:20 российские военные обстреляли село в приграничной Волчанской громаде. Получили ранения 6 мужчин - говорится в сообщении прокуратуры.

Среди пострадавших - 48-летний житель, двое медиков, двое водителей больницы и начальник Волчанской городской военной администрации.

Как указали в прокуратуре, предварительно, оккупанты ударили кассетными боеприпасами.

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось о 5 пострадавших из-за атаки рф на Харьковскую область.