Харьковская область: сообщили о состоянии пострадавших из-за удара рф кассетными боеприпасами, в том числе главы Волчанской ГВА

Шестеро мужчин, среди которых врач-интерн, анестезиолог, водители, гражданский и шдава Волчанской ГВА, получили взрывные ранения различной степени тяжести в результате вражеского обстрела кассетными боеприпасами села Бугаевка Харьковской области, обновил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов данные о пострадавших, пишет УНН.

Детали

"Обновленные данные о пострадавших в результате вражеского обстрела села Бугаевка. Среди травмированных - 6 мужчин от 28 до 50 лет", - сообщил в Telegram Синегубов и перечислил:

28-летний врач-интерн Бугаевской больницы в тяжелом состоянии.

43-летний врач-анестезиолог в среднем состоянии.

Два водителя 39 и 50 лет в среднем состоянии.

48-летний гражданский мужчина - средний.

Начальник Волчанской МВА - в среднем состоянии.

"Все мужчины имеют взрывные ранения различной степени. Госпитализированы", - указал глава ОВА.

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