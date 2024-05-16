Ситуація на фронті контрольована, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу на фронті відбулося 87 бойових зіткнень, при цьому російські війська використовують свою перевагу в живій силі та техніці для посилення тиску на українські позиції, але українські захисники відбивають атаки та завдають ворогу максимальних втрат.
Протягом поточної доби, 16 травня, на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. Війська рф використовують свою перевагу в живій силі і техніці для посилення тиску на позиції Сил оборони. Про е йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
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Ситуація на фронті складна, але контрольована. Українські захисники відбивають атаки окупантів, завдають ворогу максимальних втрат
На Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 10. В основному бойові дії точаться в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Незважаючи на втрати особового складу та військової техніки, ворог за підтримки авіації намагається тиснути на нашу оборону.
Окупанти завдали 32 авіаційних удари із застосуванням 38 КАБів, здійснили 181 артилерійський обстріл. Підрозділи Сил оборони тримають удар та не дають загарбникам просунутися в глибину нашої території.
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На Куп’янському напрямку російські окупаційні війська продовжують атакувати в районах Синьківки, Іванівки та Берестового. Ще одне бойове зіткнення додалось біля М’ясожарівки.
На Лиманському напрямку окупанти вісім разів намагалися прорвати оборону наших захисників.
На Сіверському напрямку російські окупанти завдали авіаційного удару поруч зі Спірним.
На Покровському напрямку ситуація на даний час залишається найгарячішою. Кількість бойових зіткнень зросла до 35. Водночас українські воїни своїми рішучими діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі, техніці та стримують противника.
На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак. Окупанти зосереджують свої зусилля в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки. Під ударом ворожої авіації опинилася Єлизаветівка.
На Времівському напрямку з початку поточної доби противник наростив кількість бойових зіткнень до восьми. Зокрема, бої велися біля Старомайорського, Микільського та Урожайного.
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На Придніпровському напрямку агресор сьогодні також вісім разів атакував українських захисників поблизу Кринок. Успіху не мав, інформація про втрати окупантів уточнюється.
На Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках значних змін в обстановці не відбулося.
Протягом доби авіація та ракетні війська Сил оборони завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, двох артилерійських засобах, пункту управління БпЛА російських окупантів
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